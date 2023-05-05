Орбан обозначил заинтересованных в эскалации конфликта на Украине

Премьер Венгрии Орбан: в конфликте на Украине заинтересованы лишь западные ВПК и Сорос

В эскалации и продолжении конфликта на Украине заинтересованы лишь западные военно-промышленные компании, производящие оружие, а также западные финансовые круги, заинтересованные в российских природных ресурсах. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

«У войны всегда есть причина, почему она началась... Но всегда присоединяются разные интересы: можно продать оружие. Производители оружия процветают. Если посмотреть на биржевые показатели фирм-производителей оружия, то там огромный рост. Для спекулянтов — Клондайк, для контрабандистов — Клондайк», — заявил он.

Орбан не обошел стороной и американского миллиардера Джорджа Сороса, приведя его в качестве примера представителя западных экономических кругов, «мечтающих о природных ресурсах России».

Ранее Орбан заявил, что венгры заинтересованы в том, чтобы на Украине заключили мир, поскольку ее часть — это древняя венгерская земля. «Мы, венгры, вдвойне заинтересованы в обеспечении мира на Украине», — добавил Орбан, объясняя свои призывы к миру.