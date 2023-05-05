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12:41, 5 мая 2023Мир

Премьер Венгрии назвал Украину древней венгерской землей и призвал к миру

Премьер Венгрии Орбан назвал Украину древней венгерской землей и призвал к миру
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Remo Casilli / Reuters

Венгры заинтересованы в том, чтобы на Украине заключили мир, поскольку ее часть — это древняя венгерская земля. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

«Мы, венгры, вдвойне заинтересованы в обеспечении мира на Украине», — добавил Орбан, объясняя свои призывы к миру.

Обозреватель Марек Галась в своей статье для польского издания Niezależny Dziennik Polityczny писал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы пообещал отдать западные территории Украины Польше, если та поможет с контрнаступлением. Кроме того, Зеленский предложил польскому бизнесу купить крупнейшие украинские предприятия, считает Галась. Никаких доказательств своим словам обозреватель не привел.

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Виктория Кондратьева
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