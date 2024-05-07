Начавшийся в российском городе после звуков взрывов пожар сняли на видео

Пожар на заводе в Смоленске после нескольких звуков взрывов сняли на видео

В сети появились кадры пожара на кирпичном заводе в Смоленске, до начала которого жители города слышали два гулких взрыва. Его публикует Telegram-канал Shot.

На видеозаписи видна полыхающая кровля здания, огонь сопровождается глухими звуками, напоминающими взрывы или потрескивания. «Шифер скорее всего стреляет», — предположил голос за кадром.

Цех по производству кирпича загорелся вечером в понедельник, 6 мая. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. В цехе, предварительно, обрушилась кровля здания. Никто не пострадал.

В конце апреля мусорный полигон загорелся в Краснодарском крае на площади 2,5 тысячи квадратных метров. В тушении и ликвидации пожара задействовали 13 человек и 8 единиц техники.