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08:30, 7 мая 2024Россия

Начавшийся в российском городе после звуков взрывов пожар сняли на видео

Пожар на заводе в Смоленске после нескольких звуков взрывов сняли на видео

В сети появились кадры пожара на кирпичном заводе в Смоленске, до начала которого жители города слышали два гулких взрыва. Его публикует Telegram-канал Shot.

На видеозаписи видна полыхающая кровля здания, огонь сопровождается глухими звуками, напоминающими взрывы или потрескивания. «Шифер скорее всего стреляет», — предположил голос за кадром.

Цех по производству кирпича загорелся вечером в понедельник, 6 мая. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. В цехе, предварительно, обрушилась кровля здания. Никто не пострадал.

В конце апреля мусорный полигон загорелся в Краснодарском крае на площади 2,5 тысячи квадратных метров. В тушении и ликвидации пожара задействовали 13 человек и 8 единиц техники.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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