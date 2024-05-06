В Смоленске загорелся цех по производству кирпича

МЧС: в Смоленске произошел пожар в цехе по производству кирпича

В Смоленске произошел пожар в цехе по производству кирпича на территории завода, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 50 специалистов МЧС и 14 единиц техники.

Telegram-канал Shot сообщил, что перед началом пожара на кирпичном заводе жители города услышали два гулких взрыва. По данным канала, в цехе обрушилась кровля здания. Пострадавших нет, сотрудники МЧС развернули штаб на улице Лавочкина.

4 мая в станице Голубицкая Краснодарского края загорелись пять нежилых зданий на территории базы отдыха. Площадь пожара составляла 1200 квадратных метров. В тушении участвовали 90 специалистов и 28 единиц техники.