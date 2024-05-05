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01:57, 5 мая 2024Россия

В российском регионе загорелась база отдыха

В Краснодарском крае загорелась база отдыха на площади 1200 кв. м
СюжетПожары в России

Фото: Вадим Брайдов / РИА Новости

В станице Голубицкая Краснодарского края загорелись пять нежилых здания на территории базы отдыха. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

На месте работают 90 специалистов и 28 единиц техники. Пожар локализовали на площади 1200 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 01:48.

25 апреля на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. В связи с этим спасатели напомнили гостям и жителям региона о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности.

Ранее стало известно, что летний отдых в гостиницах экономсегмента Сочи окажется дешевле, чем в Турции. По данным АТОР, за премиальные отели другой страны россияне могут заплатить на 15-20 процентов меньше, чем за аналогичные сочинские.

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      Юлия Мискевич
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