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12:50, 25 апреля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение 25 и 26 апреля

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В четверг и пятницу, 25 и 26 апреля, местами в западной части Кубани и юго-восточных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В связи с этим спасатели напомнили гостям и жителям региона о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности.

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«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня, — отметили сотрудники ведомства. — Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой».

Ранее сообщалось, что летний отдых в гостиницах экономсегмента Сочи окажется дешевле, чем в Турции. По данным АТОР, за премиальные отели другой страны россияне могут заплатить на 15-20 процентов меньше, чем за аналогичные сочинские.

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      Фариза Бацазова
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