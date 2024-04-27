Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:35, 27 апреля 2024Россия

На Кубани загорелись тысячи квадратных метров мусорного полигона

В Краснодарском крае загорелся мусорный полигон

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Мусорный полигон загорелся в Краснодарском крае, площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает оперштаб Кубани в своем Telegram-канале.

«Между Темрюком и станицей Голубицкой произошло возгорание мусорного полигона МУП «Универсал». По предварительным оценкам, пожару предшествовал выброс метана. Площадь возгорания — 2,5 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

По их данным, очаг возгорания уже локализован. На данный момент ведутся работы по проливке, место пожара засыпается грунтом. В тушении и ликвидации пожара задействовано 13 человек и восемь единиц техники.

Ранее стало известно, что в Москве в одном из цехов завода по производству ракет «Авангард» произошел пожар. Отмечается, что огонь вспыхнул в цехе № 12 на улице Клары Цеткин. Пожар достиг площади 50 квадратных метров. АО Московский машиностроительный завод «Авангард» числится в составе АО «Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей"».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин передал в управление «Газпрому» российскую «дочку» Ariston. В Италии в ответ потребовали разъяснений

      Москвичам спрогнозировали погоду на Пасху

      Поплавская обвинила Алсу в подлости

      В Москве пройдет необычный фестиваль

      Экономист спрогнозировал курс рубля в мае

      Авербух призвал уничтожить WADA

      Польша заявила о якобы упавшей в 15 километрах от границы российской ракете

      Российские войска получили винтовки МЦ-566

      Защита обжаловала продление ареста блогерше Блиновской

      Следователи завели дело из-за растерзанного алабаем 7-летнего мальчика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше