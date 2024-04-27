На Кубани загорелись тысячи квадратных метров мусорного полигона

В Краснодарском крае загорелся мусорный полигон

Мусорный полигон загорелся в Краснодарском крае, площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает оперштаб Кубани в своем Telegram-канале.

«Между Темрюком и станицей Голубицкой произошло возгорание мусорного полигона МУП «Универсал». По предварительным оценкам, пожару предшествовал выброс метана. Площадь возгорания — 2,5 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

По их данным, очаг возгорания уже локализован. На данный момент ведутся работы по проливке, место пожара засыпается грунтом. В тушении и ликвидации пожара задействовано 13 человек и восемь единиц техники.

Ранее стало известно, что в Москве в одном из цехов завода по производству ракет «Авангард» произошел пожар. Отмечается, что огонь вспыхнул в цехе № 12 на улице Клары Цеткин. Пожар достиг площади 50 квадратных метров. АО Московский машиностроительный завод «Авангард» числится в составе АО «Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей"».