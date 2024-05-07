Израильские танки вошли в Рафах

Times of Israel: израильские танки и войска вошли в Рафах на юге сектора Газа

Танки и войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах на юге сектора Газа после объявления израильской стороны о продолжении наступления, поскольку предложение о перемирии со стороны палестинского радикального движения ХАМАС не отвечает его требованиям. Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам представителей палестинской службы безопасности и египетского чиновника, израильские танки вошли в сектор Газа недалеко от Рафаха, приблизившись на расстояние 200 метров от контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» с соседним Египтом.

Египетский чиновник также отметил, что масштабы операции ЦАХАЛ, по всей видимости, ограничены.

Ранее высокопоставленный источник в израильском правительстве рассказал, что сделка по прекращению огня в секторе Газа, на которую согласилось палестинское движение ХАМАС, не обсуждалась с еврейским государством. Он обвинил движение в попытке выставить Израиль стороной, которая срывает договоренности.