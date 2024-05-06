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21:05, 6 мая 2024Мир

Израиль обвинил ХАМАС в попытке выставить страну срывающей сделку стороной

Ynet: сделка по Газе, на которую согласилось ХАМАС, не обсуждалась с Израилем
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Высокопоставленный источник в израильском правительстве рассказал, что сделка по прекращению огня в секторе Газа, на которую согласилось палестинское движение ХАМАС, не обсуждалась с еврейским государством. Он обвинил движение в попытке выставить Израиль стороной, которая срывает договоренности, сообщает портал Ynet.

«Это одностороннее предложение без участия Израиля. Это не то предложение, которое мы обсуждали с египтянами. Это попытка ХАМАС представить Израиль как отказника», — заявил собеседник издания.

По его словам, данное предложение не обсуждалось в состоявшемся между лидерами Израиля и США разговоре и неизвестно обоим странам. Он добавил, что еврейское государство в настоящее время изучает детали данной сделки и ее последствия.

Ранее ХАМАС заявило катарским и египетским посредникам в переговорах о согласии с условиями перемирия в секторе Газа.

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      Марина Совина
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