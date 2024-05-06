ХАМАС заявило о согласии на перемирие в Газе

Глава политбюро ХАМАС проинформировал о согласии с предложением перемирия в Газе

Палестинское движение ХАМАС заявило катарским и египетским посредникам в переговорах о согласии с условиями перемирия в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания проинформировал премьера Катара и главу разведки Египта о готовности к перемирию. Стороны провели телефонные переговоры. «В ходе беседы он уведомил посредников, что движение одобрило предложенный ими проект соглашения о прекращении огня», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день, 6 мая, ХАМАС заявило о готовности продолжить переговоры с Израилем о перемирии, несмотря на призыв Тель-Авива к эвакуации палестинцев из города Рафах. Об этом заявил представитель группировки Абдулатиф аль-Кану.

5 мая представители ХАМАС и Израиля встретились в Каире, чтобы обсудить возможные детали прекращения огня в секторе Газа. Стороны не смогли прийти к соглашению.

