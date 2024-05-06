ХАМАС заявило о готовности к переговорам с Израилем

ХАМАС продолжит переговоры с Израилем, несмотря на эвакуацию в Рафахе

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило о готовности продолжить переговоры с Израилем о перемирии, несмотря на призыв Тель-Авива к эвакуации палестинцев из города Рафах. Об этом заявил представитель группировки Абдулатиф аль-Кану, передает агентство France Presse.

«Мы продолжим переговоры с позитивным настроем и открытым сердцем», — приводит агентство слова аль-Каны.

5 мая представители ХАМАС и Израиля встретились в Каире, чтобы обсудить возможные детали прекращения огня в секторе Газа. Стороны не смогли прийти к соглашению.

На следующий день Тель-Авив призвал мирных жителей к эвакуации из Рафаха на фоне возможной операции Армии обороны Израиля в городе.