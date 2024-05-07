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07:18, 7 мая 2024Бывший СССР

На убитом наемнике ВСУ нашли шевроны с флагом Франции. Что известно о присутствии французских солдат на Украине?

РИА Новости: на рукаве убитого в ЛНР военного нашли шевроны с флагом Франции

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) на теле убитого иностранного наемника обнаружили шевроны с флагом Франции. Об этом передает РИА Новости.

На шевронах заметили французский флаг

Уточняется, что российские военные ликвидировали наемника под Белогоровкой в ЛНР. На одежде бойца нашли несколько шевронов: один представлял собой перевернутый французский флаг, другой с флагом Франции в стиле милитари располагался на рукаве.

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В конце 2023 года сообщалось об уничтожении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с шевронами США. Об этом рассказал командир одного из отрядов подразделения «Север-V» Южной группировки войск с позывным Чибилия.

Во Франции опровергли отправку войск на Украину

Иностранный легион — элитное войсковое соединение, входящее в состав Вооруженных сил Франции. Его рядовой состав преимущественно комплектуется из иностранцев. Легион предназначен для ведения боевых действий за рубежом.

Экс-помощник заместителя обороны США Стивена Брайен написал, что Франция приняла официальное решение перебросить на территорию Украины около сотни солдат и офицеров 3-го пехотного полка, который является одним из основных подразделений Иностранного легиона.

В свою очередь, во Франции опровергли отправку солдат легиона на Украину. С таким заявлением выступил МИД страны.

Кампании по дезинформации о поддержке Францией Украины не ослабевают. Франция не отправляла войска на Украину

МИД Франции

2 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж все еще допускает отправку войск на Украину. Он снова подтвердил планы и дальше помогать Киеву оружием. При этом Макрон добавил, что сохранение авторитета страны вынуждает его не раскрывать все военные планы.

Минобороны России обещало проверить данные об отправке солдат Франции на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы уже состоявшейся отправке солдат Франции на Украину требует проверки. По его словам, Минобороны России уже проверяет эти данные.

Здесь нужно сначала понять, насколько эта информация соответствует действительности

Дмитрий Песковпредставитель Кремля

До этого министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с французским коллегой Себастьяном Лекорню предостерег Париж от реализации планов по отправке войск на Украину. Переброска военных в страну «создаст проблемы для самой Франции», предупредил Шойгу.

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      Марина Совина
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