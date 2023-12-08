Российские военные уничтожили под Богдановкой в ДНР бойцов ВСУ с шевронами США

Несколько бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с шевронами, на которых изображен флаг США, были уничтожены в районе села Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал командир одного из отрядов подразделения «Север-V» Южной группировки войск с позывным «Чибилия», пишет РИА Новости.

Военный продемонстрировал шевроны с ликвидированных на украинских позициях бойцов. «А это, скорее всего, наемники», — указал он.

Ранее стало известно, что Украина сталкивается с нехваткой личного состава для продолжения конфликта. По словам лейтенанта ВСУ Дмитрия Костюка, иностранные наемники не до конца понимают, что их ждет на Украине, когда подписывают контракты, и расторгают их после того, как видят реальные сражения.