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12:28, 19 ноября 2023Бывший СССР

В США указали на проблему нехватки личного состава ВСУ для продолжения конфликта

CNN: Украина сталкивается с нехваткой личного состава для продолжения конфликта

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина сталкивается с нехваткой личного состава для продолжения конфликта. На проблему Вооруженных сил Украины (ВСУ) указывается в материале телеканала CNN.

По данным телеканала, хотя трудно получить точную картину, как население реагирует на призыв служить в армии, чиновники публично признали, что уклонение от военной службы и соблюдение правил мобилизации являются проблемой.

«Насколько я вижу, наблюдается нехватка военных кадров, иногда критическая. Кроме того, различные воинские должности требуют разных навыков: какие-то требуют физической подготовки, какие-то интеллектуальных навыков. У всех разные навыки», — отметил майор ВСУ Виктор Кисиль.

По словам лейтенанта ВСУ Дмитрия Костюка, иностранные наемники не до конца понимают, что их ждет на Украине, когда подписывают контракты, и расторгают их после того, как видят реальные сражения.

Ранее Military Watch Magazine сообщил, что украинские военные стали чаще дезертировать из-за провалов ВСУ. По его данным, моральный дух солдат ВСУ подорвал провал летнего наступления: они потеряли много бойцов, а новое вооружение не повлияло на ход конфликта.

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      Семен Александров
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