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16:41, 6 мая 2024Мир

Франция опровергла сообщение об отправке солдат Иностранного легиона на Украину

МИД Франции: Париж не отправлял солдат Иностранного легиона на Украину

Фото: Thierry Chesnot / Getty Images

Париж не отправлял солдат французского Иностранного легиона на Украину. Информацию об отправке военнослужащих опроверг МИД Франции в заявлении на странице в соцсети X.

«Кампании по дезинформации о поддержке Францией Украины не ослабевают. Франция не отправляла войска на Украину», — говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен сообщил, что Франция отправила солдат из своего Иностранного легиона на Украину. По его словам, они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные о якобы уже состоявшейся отправке солдат Франции на Украину требуют проверки. По его словам, Минобороны России уже занимается проверкой данной информации.

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      Семен Александров
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