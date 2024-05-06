Франция опровергла сообщение об отправке солдат Иностранного легиона на Украину

МИД Франции: Париж не отправлял солдат Иностранного легиона на Украину

Париж не отправлял солдат французского Иностранного легиона на Украину. Информацию об отправке военнослужащих опроверг МИД Франции в заявлении на странице в соцсети X.

«Кампании по дезинформации о поддержке Францией Украины не ослабевают. Франция не отправляла войска на Украину», — говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен сообщил, что Франция отправила солдат из своего Иностранного легиона на Украину. По его словам, они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные о якобы уже состоявшейся отправке солдат Франции на Украину требуют проверки. По его словам, Минобороны России уже занимается проверкой данной информации.