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08:17, 7 мая 2024Мир

Макрон и Си Цзиньпин призвали мирно решить ядерную проблему Ирана

CCTV: Макрон и Си Цзиньпин призвали к мирному решению ядерной проблемы Ирана

Фото: Unsplash

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин выступили за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы. Об этом передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Политики призвали к мирному решению ядерной проблемы Ирана и подтвердили, что обе страны «будут прилагать усилия для продвижения политико-дипломатического урегулирования» этой ситуации.

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Ранее Си Цзиньпин в ходе встречи с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен напомнил, что Пекин не причастен к кризису на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии ядерного оружия у Ирана. До этого стало известно, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отзовет своих инспекторов с ядерных объектов в Иране.

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      Марина Совина
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