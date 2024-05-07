Макрон и Си Цзиньпин призвали мирно решить ядерную проблему Ирана

CCTV: Макрон и Си Цзиньпин призвали к мирному решению ядерной проблемы Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин выступили за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы. Об этом передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Политики призвали к мирному решению ядерной проблемы Ирана и подтвердили, что обе страны «будут прилагать усилия для продвижения политико-дипломатического урегулирования» этой ситуации.

Ранее Си Цзиньпин в ходе встречи с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен напомнил, что Пекин не причастен к кризису на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии ядерного оружия у Ирана. До этого стало известно, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отзовет своих инспекторов с ядерных объектов в Иране.

