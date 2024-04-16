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18:32, 16 апреля 2024Мир

МАГАТЭ отзовет инспекторов из Ирана

Постпред России Ульянов: МАГАТЭ отзовет инспекторов с объектов в Иране
Международное агентство по атомной энергии

Международное агентство по атомной энергии. Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отзовет своих инспекторов с ядерных объектов в Иране. Об этом в Telegram сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Ввиду напряженной ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение временно отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов», — написал постпред.

Ранее стало известно, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Иран в ближайшие недели с целью повысить уровень сотрудничества организации с Тегераном.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

После этого в МИД Израиля назвали Иран «величайшей угрозой» мировому порядку. В дипведомстве подчеркнули, что именно поэтому Тегеран не должен получить ядерное оружие.

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      Виктория Кондратьева
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