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01:48, 16 апреля 2024Мир

Гросси посетит Иран в ближайшие недели

Глава МАГАТЭ Гросси посетит Иран с целью повысить уровень сотрудничества
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси . Фото: Chris Gallagher / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Иран в ближайшие недели с целью повысить уровень сотрудничества организации с Тегераном, пишет РИА Новости.

«Я устанавливаю контакты с иранским правительством. Надеюсь в ближайшие пару недель вернуться в Тегеран, чтобы попытаться вернуть ситуацию в нужное русло», — сказал он.

Гендиректор МАГАТЭ добавил, что такими действиями надеется оздоровить ситуацию в смысле повышения уровня сотрудничества.

Ранее Гросси сообщил об отсутствии свидетельств наличия у Ирана ядерного оружия, отметив, что большой запас обогащенного урана не говорит о том, что исламская республика обладает таким типом вооружений.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

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      Марина Совина
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