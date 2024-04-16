Глава МАГАТЭ Гросси посетит Иран с целью повысить уровень сотрудничества

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Иран в ближайшие недели с целью повысить уровень сотрудничества организации с Тегераном, пишет РИА Новости.

«Я устанавливаю контакты с иранским правительством. Надеюсь в ближайшие пару недель вернуться в Тегеран, чтобы попытаться вернуть ситуацию в нужное русло», — сказал он.

Гендиректор МАГАТЭ добавил, что такими действиями надеется оздоровить ситуацию в смысле повышения уровня сотрудничества.

Ранее Гросси сообщил об отсутствии свидетельств наличия у Ирана ядерного оружия, отметив, что большой запас обогащенного урана не говорит о том, что исламская республика обладает таким типом вооружений.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.