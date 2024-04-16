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01:23, 16 апреля 2024Мир

Гросси заявил об отсутствии свидетельств наличия у Ирана ядерного оружия

Гросси: запас у Ирана обогащенного урана не говорит о наличии ядерного оружия
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Chris Gallagher / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об отсутствии свидетельств наличия у Ирана ядерного оружия, отметив, что большой запас обогащенного урана не говорит о том, что исламская республика обладает таким типом вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

«Факт накопления урана на очень высоком уровне не означает автоматически, что у вас есть ядерное оружие. Мы должны быть крайне осторожны, делая заявления», — сказал он.

Гросси отметил, что у агентства нет информации или признаков того, что в Иране есть ядерная программа.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана «объявлением войны».

В ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

После этого в МИД Израиля назвали Иран «величайшей угрозой» мировому порядку. В дипведомстве подчеркнули, что именно поэтому Тегеран не должен получить ядерное оружие.

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      Марина Совина
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