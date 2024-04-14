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22:51, 14 апреля 2024Мир

В Израиле назвали атаку Ирана объявлением войны

Президент Израиля Герцог назвал атаку Ирана объявлением войны

Фото: Ayal Margolin / JINI / Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана «объявлением войны». Об этом политик заявил в интервью телеканалу Sky News.

«Это все равно что настоящая война. Я имею в виду это объявление войны», — отметил он.

Герцог призвал мировых лидеров «дать ясно понять» Тегерану, что подобные действия неприемлемы. В контексте атаки он назвал Иран «империей зла» и заявил, что пришло время миру с этой империей столкнуться.

В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

Ранее Турция обратилась к Ирану и Израилю с просьбой избежать большой войны. В МИД республики подчеркнули, что продолжат прикладывать усилия для недопущения глобального конфликта.

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      Марина Совина
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