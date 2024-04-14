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21:29, 14 апреля 2024Мир

Турция попросила Иран не атаковать Израиль

МИД Турции попросил Иран и Израиль отказаться от эскалации конфликта

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турция обратилась к Ирану и Израилю с просьбой избежать большой войны. Об этом заявил МИД республики.

«Мы открыто обращаемся к иранским властям и западным странам, имеющим влияние на Израиль, по поводу прекращении эскалации», — говорится в сообщении.

В дипмиссии подчеркнули, что продолжат прикладывать усилия для недопущения глобального конфликта. Кроме того, Анкара осудила атаку на посольство Ирана в Сирии.

Похожей позиции придерживается и Пентагон. Представитель военного ведомства отметил, что Тегеран, отправив беспилотники в сторону Израиля, нарушил воздушное пространство двух стран. Также он выразил обеспокоенность из-за возможной эскалации конфликта.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

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      Евгений Силаев
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