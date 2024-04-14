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21:07, 14 апреля 2024Мир

Пентагон прокомментировал атаку Ирана на Израиль

Пентагон: Иран нарушил воздушное пространство других стран при атаке на Израиль

Фото: Alexander Drago / Reuters

Иран в ходе атаки на Израиль нарушил воздушное пространство соседних арабских стран. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что атака Ирана грозит риском втягивания региона в дальнейший конфликт. «Наша задача состоит в том, чтобы добиться немедленной деэскалации напряженности и не допустить новых атак», — сказал он.

Представитель Пентагона также оценил последствия ночной атаки. По его словам, вооруженным силам Соединенных Штатов и Израиля удалось перехватить большую часть запущенных Ираном беспилотников и ракет. Он подчеркнул, что это позволило избежать серьезных разрушений на территории Израиля.

Ранее бывший министр обороны и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц заявил, что Израиль ответит Ирану на удары в подходящее время.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

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      Марина Совина
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