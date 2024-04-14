Еврокомиссия анонсировала новые санкции против Ирана

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Европейский союз рассмотрит расширение санкций против Ирана в связи с последними событиями, в частности против производства Тегераном беспилотников и ракет.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» (G7) осудили удар Ирана по Израилю. Страны G7 выразили свою полную поддержу и солидарность Израилю.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.