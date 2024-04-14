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21:02, 14 апреля 2024Мир

Лидеры стран G7 выпустили заявление в связи с ударом Ирана по Израилю

Лидеры стран G7 выпустили заявление, в котором осудили удар Ирана по Израилю

Фото: Eugene Hoshiko / Pool / Reuters

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) осудили удар Ирана по Израилю. Их заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Страны G7 выразили свою полную поддержу и солидарность Израилю. «Своими действиями Иран еще больше приблизился к дестабилизации региона и рискует спровоцировать неконтролируемую эскалацию», — говорится в заявлении.

Помимо этого страны «Большой семерки» потребовали, чтобы Иран и его союзники прекратили атаки и подчеркнули готовность принять меры в ответ на дальнейшую дестабилизацию ситуации.

В своем заявление лидеры G7 подчеркнули, что продолжат укреплять сотрудничество с целью завершить кризис в секторе Газа, в том числе работая над прекращением огня и освобождением заложников ХАМАС, а также оказывать гуманитарную помощь палестинцам.

В «Большую семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Израиля назвало Иран «величайшей угрозой региональной стабильности и мировому порядку». В ведомстве отметили, что именно поэтому Тегеран не должен получить ядерное оружие.

В ночь на 14 апреля Иран в ответ на авиаудар по консульскому отделу посольства страны в Дамаске запустил по территории Израиля более 300 ракет и беспилотников. Пуски проходили также с территории Ирака, Ливана и Йемена. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что большинство ракет и беспилотников были перехвачены противоракетным комплексом дальнего радиуса действия Arrow. Кроме того, воздушные цели уничтожались истребителями.

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      Константин Лысяков
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