МИД Израиля назвал Иран «величайшей угрозой мировому порядку»

МИД Израиля назвал Иран угрозой региональной стабильности и мировому порядку

Министерство иностранных дел (МИД) Израиля назвало Иран «величайшей угрозой» мировому порядку. Об этом говрится в сообщении, рассылаемом пресс-службой дипломатического ведомства, пишет ТАСС.

В заявлении Израиль назвал беспрецедентной произведенную Ираном в ночь на 14 апреля атаку при помощи сотен дронов, а также крылатых и баллистических ракет. Как подчеркнули в министерстве, это доказывает, что «Иран стоит за террористическими нападениями в регионе, а также представляет собой величайшую угрозу региональной стабильности и мировому порядку».

В МИД Израиля заявили, что именно поэтому Тегеран не должен получить ядерное оружие.

Ранее турецкий дипломатический источник РИА Новости заявил, что Тегеран заверил Анкару в отсутствии намерений вновь атаковать Израиль, если Иран сам не подвергнется атакам. В свою очередь, неназванный израильский чиновник CNN сообщил, что Израиль планирует ответные действия, но масштабы операции пока не определены.

В ночь на 14 апреля Иран в ответ на авиаудар по консульскому отделу посольства страны в Дамаске запустил по территории Израиля более 300 ракет и беспилотников. Пуски проходили также с территории Ирака, Ливана и Йемена. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что большинство ракет и беспилотников были перехвачены противоракетным комплексом дальнего радиуса действия Arrow. Кроме того, воздушные цели уничтожались истребителями.