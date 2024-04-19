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13:37, 19 апреля 2024Мир

Лавров заявил об отсутствии ядерного оружия у Ирана

Лавров: Иран не обладает ядерным оружием, поскольку является проверяемой страной

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Исламская Республика Иран не обладает ядерным оружием, поскольку является самой проверяемой страной в данном контексте. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Иран — наиболее проверяемая страна среди участников Договора о нераспространении финансирования вооружений», — сказал он, добавив, что Запад постоянно пытается приписать Ирану обладание ядерным оружием.

Ранее стало известно, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отзовет своих инспекторов с ядерных объектов в Иране.

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      Глеб Бажуткин
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