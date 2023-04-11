Стало известно об обещании Зеленского отдать Польше западные области Украины

NDP: Зеленский пообещал Польше западную часть Украины за помощь в контрнаступлении

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отдать западные территории Украины Польше, если та поможет с контрнаступлением. Об этом сообщил обозреватель Марек Галась в своей статье для польского издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

По утверждению журналиста, украинский лидер пошел на такой шаг, «зная, что объявленное контрнаступление обречено на провал, а давление США усиливается». Кроме того, он предложил польскому бизнесу купить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга, утверждает обозреватель.

«Зеленский осознает, что на данный момент его ненавидят не только его собственные люди, но и все, кто вложился в него как в прибыльный проект», — написал Галась. По его словам, президент Украины «не может скрыться от США и поэтому должен найти средства рассчитаться» с Западом любой ценой, даже путем территориальных уступок».

Перспективы объединения Украины и Польши

5 апреля Зеленский на встрече с коллегой из Польши Анджеем Дудой заявил, что между поляками и украинцами не будет никаких границ. «Встреча соседей, встреча союзников, встреча партнеров, встреча друзей. (...) В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ — политических, экономических и — что очень важно — исторических», — пообещал он.

В свою очередь, обозреватель издания Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе указал, что Украина могла бы присоединиться к «большому и сильному польскому государству», чтобы лучше противодействовать России в Восточной Европе. По его мнению, специалисты в Польше советуют восстановить устройство Речи Посполитой. «Имеется в виду углубленное сотрудничество стран нашего региона, в первую очередь Польши и Украины. Тогда вопрос о вступлении Киева в ЕС и НАТО решился бы сам собой», — пишет Гроссе. Журналист добавил, что такое государственное устройство, которое должно установиться после урегулирования конфликта на Украине, послужит в пользу Варшавы и обеспечит стабильность и безопасность в регионе.

После этого член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что проект по возможному включению Украины в состав Польши, который еще год-два назад казался геофантастикой, сегодня обретает доктринальные очертания. «Таким образом, вопрос ныне ставится не столько о будущем Западной Украины, сколько о новом проекте подчинения Польше всей нынешней Украины в рамках некой конфедерации, которая должна привести Польшу к ее давней мечте — превращению в сверхдержаву Восточной Европы», — подчеркнул сенатор.

Успешность контрнаступления Киева ставят под сомнение

Соединенные Штаты сомневаются, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не приведет к ожидаемому результату. Это следует из секретных документов американской разведки, которые ранее попали в сеть. В материалах с грифом «совершенно секретно» говорится о недостатках формирования и обеспечения сил. Ожидается, что из-за проблем Киева с сосредоточением войск и нехваткой боеприпасов контрнаступление Украины приведет лишь к скромному успеху и «скромным территориальным завоеваниям».

Экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылев также считает, что ВСУ не смогут эффективно провести контрнаступление. По его данным, Киев не создал военную группировку, в три раза превышающую силы российской армии в зоне СВО. «Это только мясорубку устроить, как под Бахмутом. Смысла никакого нет абсолютно», — высказался эксперт. Хатылев считает, что решившись на контрнаступление, ВСУ лишь смогут показать, что выполняют «волю хозяев-американцев».