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23:16, 9 апреля 2023Россия

В Совфеде оценили план присоединения Украины к польскому государству

Сенатор Пушков: Польша сделает все возможное для присоединения и подчинения Украины
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил план присоединения Украины к польскому государству.

Таким образом сенатор прокомментировал статью обозревателя издания Rzeczpospolita Томаша Гжегожа Гроссе о том, что Украина могла бы присоединиться к «большому и сильному польскому государству», чтобы лучше противодействовать России. По мнению журналиста, в случае углубленного сотрудничества по принципу Речи Посполитой вопрос о вступлении Киева в ЕС и НАТО решился бы сам собой.

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Пушков отметил, что Варшава сделает все для присоединения и подчинения Украины, однако возможность осуществления этих планов остается под вопросом.

«Надо сказать, что этот проект, который еще год-два назад казался геофантастикой, сегодня обретает доктринальные очертания. Таким образом, вопрос ныне ставится не столько о будущем Западной Украины, сколько о новом проекте подчинения Польше всей нынешней Украины в рамках некой конфедерации, которая должна привести Польшу к ее давней мечте — превращению в сверхдержаву Восточной Европы», — подчеркнул сенатор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал визит в Польшу и назвал его еще одним шагом к победе. 5 апреля на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой он заявил, что между поляками и украинцами не будет никаких границ. «Между нашими народами не будет существовать никаких границ — политических, экономических и — что очень важно — исторических», — пообещал он.

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Марина Совина
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