Зеленский назвал визит в Польшу шагом к победе

Президент Украины Зеленский назвал визит в Польшу еще одним шагом к победе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Telegram визит в Польшу, назвав его еще одним шагом к победе.

Украинский лидер поблагодарил Варшаву за поддержку и военную помощь.

Ранее в видеообращении политик сообщил, что Киев получит от Варшавы 200 бронетранспортеров Rosomak, самоходные минометы, дополнительные ракеты и истребители МиГ.

Зеленский прибыл в Польшу с супругой Еленой 5 апреля. Политик встретился с президентом Польши и премьер-министром Матеушем Моравецким. Кроме того, польский президент Анджей Дуда вручил Зеленскому высшую награду страны — орден Белого орла.