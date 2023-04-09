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16:07, 9 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский назвал визит в Польшу шагом к победе

Президент Украины Зеленский назвал визит в Польшу еще одним шагом к победе

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Telegram визит в Польшу, назвав его еще одним шагом к победе.

Украинский лидер поблагодарил Варшаву за поддержку и военную помощь.

Ранее в видеообращении политик сообщил, что Киев получит от Варшавы 200 бронетранспортеров Rosomak, самоходные минометы, дополнительные ракеты и истребители МиГ.

Зеленский прибыл в Польшу с супругой Еленой 5 апреля. Политик встретился с президентом Польши и премьер-министром Матеушем Моравецким. Кроме того, польский президент Анджей Дуда вручил Зеленскому высшую награду страны — орден Белого орла.

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Варвара Кошечкина
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