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21:46, 8 апреля 2023Бывший СССР

Польша передаст Украине 200 бронетранспортеров

Президент Украины Зеленский: Киев получит 200 бронетранспортеров Rosomak от Польши
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит 200 бронетранспортеров Rosomak от Польши. Видеообращение политика опубликовано его Telegram-канале.

«Есть новые договоренности по поводу БМП, больше сотни машин. По поводу бронетранспортеров Rosomak, 200 машин, сейчас 100 и 100 впоследствии. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее в апреле стало известно, что Киев заказал у Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, расплатиться за поставку боевых машин украинская сторона сможет, использовав средства, которые получает от США. Кроме того, часть средств в качестве оплаты Польше передадут европейские государства.

Зеленский прибыл в Польшу с супругой Еленой 5 апреля. Политик встретился с президентом Польши, премьер-министром Матеушем Моравецким. Кроме того, польский президент Анджей Дуда вручил Зеленскому высшую награду страны, орден Белого орла.

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Марина Совина
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