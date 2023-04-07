Раскрыт план присоединения Украины к польскому государству

Rzeczpospolita: Украина могла бы стать частью «большого и сильного польского государства»

Чтобы лучше противодействовать России в Восточной Европе Украина могла бы присоединиться к «большому и сильному польскому государству». Такой план раскрыл обозреватель издания Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе.

По словам обозревателя, специалисты в Польше советуют восстановить устройство Речи Посполитой. «Имеется в виду углубленное сотрудничество стран нашего региона, в первую очередь Польши и Украины. Тогда вопрос о вступлении Киева в ЕС и НАТО решился бы сам собой», — пишет Гроссе.

Журналист добавил, что такое государственное устройство, которое должно установиться после урегулирования конфликта на Украине, послужит в пользу Варшавы и должно обеспечить стабильность и безопасность в регионе.

Ранее бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч заявила, что идея создания единого государства Польши и Украины пугает. По ее мнению, Варшаве нужно ставить на первое место национальные интересы. При этом она отметила важность совместного восстановления Украины с помощью финансирования Европейского союза и Запада, чтобы это было выгодно Польше.