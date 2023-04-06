Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:50, 6 апреля 2023Мир

В Польше испугались идеи создания единого государства с Украиной

Экс-посол Польши в России Пелчинская-Наленч: идея создания польско-украинской унии опасна

Фото: Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Идея создания единого государства Польши и Украины пугает, заявила бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч в эфире RMF FM.

«Любые прогнозы насчет создания польско-украинской унии кажутся мне нереальными, опасными, неправильными», — сказала она, добавив, что такой сценарий не обеспечил бы ни экономического, ни социального, ни политического благополучия для обеих стран.

По ее мнению, Варшаве нужно ставить на первое место национальные интересы. При этом она отметила важность совместного восстановления Украины с помощью финансирования Европейского союза и Запада, чтобы это было выгодно Польше.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между поляками и украинцами не будет никаких границ. Польский лидер Анджей Дуда, в свою очередь, вручил Зеленскому высшую награду Польши, орден Белого орла. Дуда отметил, что украинский президент получил ее за углубление отношений между государствами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина поменять позицию по Украине
США раскрыли подробности о бегстве экс-президента Афганистана из страны
В Госдуме назвали цель визита Макрона в Китай
В Совфеде оценили заявление Макрона о ядерном оружии
Лукашенко вернулся в Белоруссию
«Аэрофлот» продлил бесплатный провоз спортивного снаряжения
Нашествие прыгающих червей началось в очередном американском штате
Во Франции подростка задержали по подозрению в подготовке терактов
В Белом доме высказались о выводе войск США из Афганистана
В Польше испугались идеи создания единого государства с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.