В Польше испугались идеи создания единого государства с Украиной

Экс-посол Польши в России Пелчинская-Наленч: идея создания польско-украинской унии опасна

Идея создания единого государства Польши и Украины пугает, заявила бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч в эфире RMF FM.

«Любые прогнозы насчет создания польско-украинской унии кажутся мне нереальными, опасными, неправильными», — сказала она, добавив, что такой сценарий не обеспечил бы ни экономического, ни социального, ни политического благополучия для обеих стран.

По ее мнению, Варшаве нужно ставить на первое место национальные интересы. При этом она отметила важность совместного восстановления Украины с помощью финансирования Европейского союза и Запада, чтобы это было выгодно Польше.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между поляками и украинцами не будет никаких границ. Польский лидер Анджей Дуда, в свою очередь, вручил Зеленскому высшую награду Польши, орден Белого орла. Дуда отметил, что украинский президент получил ее за углубление отношений между государствами.