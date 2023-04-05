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15:18, 5 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский пообещал убрать границы с Польшей

Президент Зеленский пообещал, что между украинцами и поляками не будет границ

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с коллегой из Польши Анджеем Дудой заявил, что между поляками и украинцами не будет никаких границ. Его слова передает ТАСС.

«Встреча соседей, встреча союзников, встреча партнеров, встреча друзей. (...) В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ — политических, экономических и — что очень важно — исторических», — пообещал он.

Ранее Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши, орден Белого орла. Польский президент уточнил, что украинский лидер получил ее за углубление отношений между государствами и заслуги в деле обеспечения безопасности и сохранения прав человека.

Зеленский прибыл в Польшу с супругой Еленой 5 апреля. Планировалось, что политик встретится с президентом Польши, премьер-министром Матеушем Моравецким и проведет «много других двухсторонних и многосторонних встреч». Главной темой переговоров должны были стать вопросы оборонной сферы.

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Кристина Есикова
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