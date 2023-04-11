Cтало известно о сомнениях США в успехе контрнаступления ВСУ

WP: США сомневаются в успехе контрнаступления Украины из-за проблем с комплектованием ВСУ

Соединенные Штаты сомневаются, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не приведет к ожидаемому результату. Это следует из секретных документов американской разведки, которые ранее попали в сеть, сообщает газета The Washington Post (WP).

Как стало известно изданию, в материалах с грифом «совершенно секретно» говорится о недостатках формирования и обеспечения сил. Ожидается, что из-за проблем Киева с сосредоточением войск и нехваткой боеприпасов контрнаступление Украины приведет лишь к скромному успеху и «скромным территориальным завоеваниям».

При этом WP подчеркивает, что данная информация отличается от публичных заявления администрации президента США Джо Байдена о жизнеспособности украинской армии. По мнению экспертов, данный факт придаст смелости критикам, выступающим за прекращение конфликта на Украине.

Ранее в Белом доме подтвердили отсутствие единой теории по утечке секретных документов.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.