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22:13, 10 апреля 2023Мир

США признали отсутствие единой версии об утечке секретных документов

В Белом доме подтвердили отсутствие единой теории по утечке секретных документов

Фото: White House / Globallookpress.com

У властей США пока нет единой версии о том, как произошла утечка секретных документов. Об этом во время брифинга в понедельник заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы пока не пришли к рабочей теории», — сказал Кирби, отметив, что некоторые документы, оказавшиеся в сети, были отредактированы.

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Екатерина Подвигина
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