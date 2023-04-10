США признали отсутствие единой версии об утечке секретных документов

В Белом доме подтвердили отсутствие единой теории по утечке секретных документов

У властей США пока нет единой версии о том, как произошла утечка секретных документов. Об этом во время брифинга в понедельник заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы пока не пришли к рабочей теории», — сказал Кирби, отметив, что некоторые документы, оказавшиеся в сети, были отредактированы.