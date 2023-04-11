Полковник запаса предрек провал контрнаступления ВСУ

Полковник запаса Хатылев: у ВСУ отсутствуют преимущества перед контрнаступлением

Экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылев объяснил, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут эффективно провести контрнаступление. Его слова приводит URA.RU.

По данным Хатылева, ВСУ не создали группировку, в три раза превышающую силы российской армии в зоне СВО. «Это только мясорубку устроить, как под Бахмутом. Смысла никакого нет абсолютно», — высказался собеседник издания.

Хатылев считает, что решившись на контрнаступление, ВСУ лишь смогут показать, что выполняют «волю хозяев-американцев». Однако украинские военные сами говорят о том, что в настоящее время обладают боеприпасами, которых хватит лишь на трое суток.

Ранее боец «Ахмата» рассказал об украинских диверсантах на кременском направлении в Донбассе для последующего контрнаступления. По его словам, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ время от времени прощупывают оборону, однако им это не удается, так как они оказываются «откинуты» российскими военнослужащими.