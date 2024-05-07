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08:26, 7 мая 2024Россия

Российский подросток получил ожоги 100 процентов тела из-за канистры с бензином

В Ингушетии подросток получил ожоги 100 процентов тела из-за канистры с бензином

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

В ингушском поселении Экажево 15-летний школьник получил ожоги почти 100 процентов тела из-за того, что пролил на себя канистру с бензином. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Инцидент с россиянином произошел 5 мая. Он вместе с другим юношей находился в котельной частного дома. Школьник случайно опрокинул на себя канистру с бензином. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое, у него пострадала вся поверхность тела, ожоги глубокие.

Второй подросток госпитализирован с ожогами кистей, ног и лица, его жизни ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, разъяснили в Минздраве Ингушетии.

Ранее сообщалось, что в Махачкале две сотрудницы закусочной пострадали при взрыве газового баллона. 50-летняя и 19-летняя россиянки получили ожоги.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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