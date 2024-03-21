В России две сотрудницы закусочной пострадали при взрыве газового баллона

В Махачкале две сотрудницы закусочной пострадали при взрыве газового баллона

В Махачкале две сотрудницы закусочной пострадали при взрыве газового баллона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

ЧП произошло в киоске на улице Имама Шамиля. 50-летняя и 19-летняя сотрудницы получили ожоги. По сведениям канала, их жизни ничего не угрожает.

Причина взрыва баллона на данный момент неизвестна. Другие подробности не разглашаются.

17 января управление МЧС России по Челябинской области сообщило, что на Южном Урале за ночь из-за взрывов газовых баллонов пострадали пять человек. Сначала газ взорвался в деревянном доме на улице Дербишева в Аргаяшском районе области, а затем газовый баллон взорвался в СНТ «Узункуль» в Сосновском районе.