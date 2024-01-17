Из-за взрывов газовых баллонов в российском регионе пострадали пять человек

В Челябинской области из-за взрывов газовых баллонов пострадали пять человек

На Южном Урале за ночь из-за взрывов газовых баллонов пострадали пять человек. Об этом сообщило управление МЧС России по Челябинской области в Telegram-канале.

Сначала газ взорвался в деревянном доме на улице Дербишева в Аргаяшском районе области. Из-за происшествия пострадали три человека, их доставили в больницу. Затем газовый баллон взорвался в СНТ «Узункуль» Сосновского района — ЧП произошло в двухэтажном шлакоблочном доме. Два человека, в том числе подросток, получили травмы.

В МЧС назвали причиной двух взрывов утечку паров газовоздушной смеси, пожара после этого в обоих случаях не последовало. Несущие конструкции зданий не были повреждены.

В январе пять человек, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа в частном жилом доме в населенном пункте Нестеровское в Ингушетии. Одна из пострадавших оказалась в реанимации.