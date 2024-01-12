Взрыв газа произошел в жилом доме в российском регионе

В Ингушетии пять человек пострадали при взрыве газа в частном жилом доме

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа в частном жилом доме в населенном пункте Нестеровское в Ингушетии, передает ТАСС.

Следователи начали проводить проверку. По данным регионального ведомства, все произошло рано утром 12 января.

«В результате происшествия находившиеся в доме 53-летний мужчина, 41-летняя женщина и их дети 7, 11 и 13 лет получили травмы», — уточнили следователи.

Россиянку доставили в реанимацию, остальных пострадавших разместили в травматологическом отделении.

Подчеркивалось, что на место происшествия незамедлительно прибыли исполняющий обязанности главы управления, руководство, следователи и криминалисты следственного отдела по Сунженскому району СУ СК России по республике.

Ранее сообщалось, что в квартире жительницы жительницы Еврейской автономной области взорвался газ.

Сама россиянка не получила серьезных повреждений, медицинская помощь ей не потребовалась.