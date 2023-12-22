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11:15, 22 декабря 2023Россия

В жилом доме в российском регионе взорвался газ

Газ взорвался в квартире жительницы Еврейской автономной области

Фото: ГУ МЧС по Еврейской автономной области

В квартире жительницы жительницы Еврейской автономной области взорвался газ. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, опубликовавший видеозапись из жилища россиянки.

На кадрах видны последствия взрыва: выбитые двери и окна, поломанную мебель и отошедшие от стен обои.

Взрыв произошел в квартире 58-летней жительницы села Аур после того, как женщина чиркнула спичкой, чтобы вскипятить воду. Сама россиянка не получила серьезных повреждений, медицинская помощь ей не потребовалась.

После взрыва по дому пошли трещины. Специалисты обследуют здание и коммуникации на предмет утечки газа.

14 декабря семь человек, в том числе двое детей, пострадали при взрыве газа в Пермском крае. ЧП произошло в строящемся жилом доме. Всех пострадавших госпитализировали с ожогами.

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      Алан Босиков
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