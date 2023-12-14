Пятеро детей и двое взрослых пострадали при взрыве в российском поселке

В поселке Растягаево под Пермью произошел взрыв, пострадали семь человек

В поселке Растягаево Пермского края произошел взрыв, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщает портал 59.Ru.

По данным издания, взрыв произошел в строящемся жилом доме. Уточняется, что в доме взорвался газ. Пятеро из пострадавших — несовершеннолетние в возрасте девяти месяцев, двух, трех, четырех и шести лет.

Всех семерых с ожогами госпитализировали.

Аналогичный случай ранее произошел в Туве — там в многоквартирном доме взорвался газ. В ставшей эпицентром взрыва квартире на момент ЧП находились пять человек, в том числе четверо детей. Помощь медиков им не потребовалась.