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10:02, 14 декабря 2023Россия

Пятеро детей и двое взрослых пострадали при взрыве в российском поселке

В поселке Растягаево под Пермью произошел взрыв, пострадали семь человек
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В поселке Растягаево Пермского края произошел взрыв, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщает портал 59.Ru.

По данным издания, взрыв произошел в строящемся жилом доме. Уточняется, что в доме взорвался газ. Пятеро из пострадавших — несовершеннолетние в возрасте девяти месяцев, двух, трех, четырех и шести лет.

Всех семерых с ожогами госпитализировали.

Аналогичный случай ранее произошел в Туве — там в многоквартирном доме взорвался газ. В ставшей эпицентром взрыва квартире на момент ЧП находились пять человек, в том числе четверо детей. Помощь медиков им не потребовалась.

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      Марк Леонов
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