Пятеро детей и двое взрослых пострадали при взрыве в российском поселке
В поселке Растягаево под Пермью произошел взрыв, пострадали семь человекСюжетВзрыв газа в жилом доме:
В поселке Растягаево Пермского края произошел взрыв, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщает портал 59.Ru.
По данным издания, взрыв произошел в строящемся жилом доме. Уточняется, что в доме взорвался газ. Пятеро из пострадавших — несовершеннолетние в возрасте девяти месяцев, двух, трех, четырех и шести лет.
Всех семерых с ожогами госпитализировали.
Аналогичный случай ранее произошел в Туве — там в многоквартирном доме взорвался газ. В ставшей эпицентром взрыва квартире на момент ЧП находились пять человек, в том числе четверо детей. Помощь медиков им не потребовалась.