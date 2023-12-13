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11:03, 13 декабря 2023Россия

В России семь человек попали в больницу из-за утечки газа

Под Омском девять человек отравились газом, двоих спасти не удалось

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В поселке Морозовка Омской области девять человек отравились бытовым газом. Двоих спасти не удалось, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета в Telegram.

Утечка газа произошла на первом этаже двухэтажного жилого дома. Живших на первом этаже 66-летнюю женщину и ее 36-летнего сына спасти не удалось. Жители второго этажа были госпитализированы.

В экстренных службах уточнили РИА Новости, что в больницу доставлены семь человек, в том числе двое детей. Обстоятельства случившегося выясняются, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Туве в многоквартирном доме взорвался газ. В ставшей эпицентром взрыва квартире на момент ЧП находились пять человек, в том числе четверо детей. Помощь медиков им не потребовалась.

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      Алан Босиков
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