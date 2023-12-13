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08:38, 13 декабря 2023Россия

Газ взорвался в многоквартирном доме в российском регионе

Бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в поселке Хову-Аксы в Туве
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Татарстан / РИА Новости

Бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в поселке Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна в Туве. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По его сведениям, в этот момент в квартире в российском регионе находился мужчина и четверо детей. Помощь медиков им не потребовалась, только психологическая поддержка. Специалисты начали устанавливать точную причину взрыва.

11 декабря сообщалось, что в одном из жилых домов на северо-западе Москвы произошел хлопок газа. По предварительной версии, причиной инцидента стала неисправность кухонной плиты. Данных о пострадавших не поступало.

До этого в Волжском Волгоградской области произошел хлопок газа. ЧП случилось в доме 28 по улице Пионерской. Тогда мэр российского города Игорь Воронин пояснил, что в результате инцидента одного человека спасти не удалось.

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      Анна Щербакова
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