Газ взорвался в многоквартирном доме в российском регионе

Бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в поселке Хову-Аксы в Туве

Бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в поселке Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна в Туве. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По его сведениям, в этот момент в квартире в российском регионе находился мужчина и четверо детей. Помощь медиков им не потребовалась, только психологическая поддержка. Специалисты начали устанавливать точную причину взрыва.

11 декабря сообщалось, что в одном из жилых домов на северо-западе Москвы произошел хлопок газа. По предварительной версии, причиной инцидента стала неисправность кухонной плиты. Данных о пострадавших не поступало.

До этого в Волжском Волгоградской области произошел хлопок газа. ЧП случилось в доме 28 по улице Пионерской. Тогда мэр российского города Игорь Воронин пояснил, что в результате инцидента одного человека спасти не удалось.