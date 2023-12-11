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20:39, 11 декабря 2023Россия

В жилом доме Москвы произошел хлопок газа

В одном из жилых домов на северо-западе Москвы произошел хлопок газа

Фото: Михаил Богородский / Коммерсантъ

В одном из жилых домов на северо-западе Москвы произошел хлопок газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В СЗАО в доме номер 14 по Парковой улице в квартире на третьем этаже произошел хлопок газовоздушной смеси», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что взрывом выбило стекла в квартире. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность кухонной плиты. Информации о пострадавших и других деталей ЧП на данный момент нет.

Ранее в Волжском Волгоградской области произошел хлопок газа. ЧП произошло в доме 28 по улице Пионерской. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, пояснил глава города. «Сейчас возгорание в двух квартирах», — добавил мэр города Игорь Воронин.

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