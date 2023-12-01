В российском городе произошел хлопок газа

В Волгоградской области произошел хлопок газа

В Волжском Волгоградской области произошел хлопок газа. Об этом сообщил мэр города Игорь Воронин в Telegram.

ЧП произошло в доме 28 по улице Пионерской. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, пояснил глава города. «Сейчас возгорание в двух квартирах», — добавил Воронин.

РИА Новости со ссылкой на мэрию Волжского сообщает, что одного человека спасти не удалось. О самом происшествии агентство сообщает как о взрыве газа.

В начале ноября газ взорвался в одном из многоквартирных домов Нижнего Новгорода. Пострадала хозяйка квартиры, в которой прогремел взрыв. Женщина не получила серьезных травм и отказалась от госпитализации.