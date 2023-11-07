В российском городе внутри жилого дома взорвался газ

Женщина пострадала после взрыва газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде

В жилом доме в Нижнем Новгороде взорвался газ. В результате пострадала женщина, хозяйка квартиры, она отказалась от госпитализации, сообщает региональное МЧС в Telegram-канале.

Хлопком газовоздушной смеси в квартире выбило окна, при этом возгорания не возникло. Разрушений в многоквартирном доме не зафиксировали, помощь спасателей не потребовалась.

Ранее сообщалось о пострадавшем после взрыва газа внутри частного дома в Кизилюртовском районе Дагестана, пожара после инцидента не последовало. Аналогичный хлопок без последствий в виде возгорания произошел в подвале мечети в Ингушетии, в происшествии обошлось без пострадавших.

До этого в частном доме поселения Нижние Ачалуки в Ингушетии взорвался газ. В результате пострадали россияне 57, 48, 24 и 20 лет, также ранения получил 16-летний подросток.