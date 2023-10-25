Взрыв газа произошел в жилом доме Дагестана

В доме в Кизилюртовском районе Дагестана произошел взрыв газа, пострадал человек

В Кизилюртовском районе Дагестана произошел взрыв газа в частном жилом доме. Об этом сообщило республиканское управление МЧС России, передает РИА Новости.

Взрыв произошел в одноэтажном доме поселка Чонтаул, пострадал один человек. После взрыва газа пожара не последовало, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Котельниково Волгоградской области. Травмы получили два человека, из пострадавшей от взрыва квартиры пожар перекинулся на соседнюю.

До этого газ взорвался в жилом доме Самары на улице Гагарина. В результате взрыва выбило подъездную дверь, а установленный над входом в дом козырек обвалился. По информации издания, эпицентром стала квартира на первом этаже, где проживает семья участника спецоперации.

