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14:15, 10 октября 2023Россия

В российском регионе сообщили о взрыве газа в жилом доме

63.ru: в Самаре в жилом доме взорвался газ, в квартире жила семья участника СВО

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Самаре в жилом доме по улице Гагарина взорвался газ, пострадали два человека. Об этом сообщает 63.ru.

Взрыв в пятиэтажке прогремел утром, после чего в доме начался пожар, рассказала изданию одна из проживающих в доме горожанок. Позже в региональном управлении МЧС России сообщили о ликвидации возгорания. При этом о взрыве и его причинах ведомство не проинформировало.

Корреспондент 63.ru сообщил, что в результате взрыва выбило подъездную дверь, а установленный над входом в дом козырек обвалился. По информации издания, эпицентром стала квартира на первом этаже где проживает семья участника специальной военной операции (СВО).

МЧС сообщило о двоих пострадавших. Женщину госпитализировали с ожогами, мужчину — с отравлением продуктами горения. Помимо этого, были повреждены несколько других квартир.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале, после чего начался пожар. В Минэнерго республики сообщили, что здание было незаконно подключено к газовым сетям самими жителями.

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    Алан Босиков
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