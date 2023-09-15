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10:18, 15 сентября 2023Россия

Пострадавший от взрыва дом в Махачкале незаконно подключили к газу

Минэнерго: пострадавший от взрыва в Махачкале дом незаконно подключили к газу

Кадр: РЕН ТВ

Дом, который загорелся после взрыва газа в Махачкале, незаконно подключили к газу сами жильцы. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана в Telegram-канале.

«Специалисты неоднократно его [газ] отключали. Однако жильцы все-таки снова незаконно подключились к газовым сетям, на этот раз шланговым соединением», — говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркивается, что в доме нет договоров на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования и других важных документов.

Вечером в четверг, 14 сентября, газ взорвался в многоквартирном доме в Махачкале. Эпицентр взрыва находился на четвертом этаже, где впоследствии начался пожар. Дом, где произошло ЧП, построили самовольно и не ввели в эксплуатацию.

Сотрудники МЧС спасли 10 человек и эвакуировали еще 70. В сети появились кадры первых минут после взрыва газа. Предварительно, пострадали трое детей.

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    Анастасия Шейкина
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